◆オープン戦日本ハム２―０西武（４日・エスコン）日本ハムの新庄剛志監督が、スピード表示について謝罪した。この日は、今季初のエスコンでの試合。しかし、調整中だったこともあり４回まで球速が場内に表示されなかった。新庄監督は、試合後取材の冒頭に自ら切り出し「楽天さんにスピードガンちゃんとしてほしいと言っときながら、きょうエスコン一発目で４回まで出なかった。西武さんには申し訳ないなと。ちゃんとして