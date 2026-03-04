ドル円１５７．２０近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.20近辺、ユーロドルは1.1635近辺で落ち着いた取引となっている。ロンドン午前は調整的なドル安の動きに加えて、「イランの情報機関員、戦争終結の条件協議を提案」とNYTが報じたことがドル売りに拍車をかけた。ただ、トランプ大統領などからの情報はなく、まだイラン戦争に収束の兆候はみられていない。また