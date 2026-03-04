◆オープン戦ソフトバンク１ー３ヤクルト（４日、みずほペイペイ）ソフトバンク・柳町達が３回２死、右越えの１号ソロを放った。昨季から約６キロ体重を増やして、飛距離アップに努めた効果を実戦で発揮した。「大きくした体と、技術の結びつきを重点的にやってきた。試合形式になっていい感じで進んでいる」と手応え。「ああいう展開の中で長打で１点を取るというのは、すごくチーム的にも僕自身の市場価値的にも大事だと思う