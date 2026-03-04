義姉の第一印象は、明るくて素敵な人だったそうです。夫のことを教えてくれると、言われるままに連絡先を交換した優梨さん。でも、その距離感の近さは、結婚が決まってから大きな違和感となっていったのです…。＞＞【まんが】ブラコンすぎる義姉