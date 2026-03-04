◇オープン戦楽天4―3ロッテ（2026年3月4日静岡）楽天のドラフト2位・伊藤樹投手（22＝早大）が3番手で登板。3回を4安打2奪三振で2失点（自責1）だった。0―0の4回にマウンドへ。先頭・藤原に四球を与えると直後に二盗を許し、さらに自身のけん制悪送球で走者を三塁に進めた。1死後にソトに左前適時打。6回にもソトにタイムリーを許した。2月23日の巨人戦に続いて2試合連続の失点。右腕は「先頭への四球や暴投、けん