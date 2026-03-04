俳優の福原遥さん（27）が3日、都内で開催された『ブルガリ アンバサダー就任記者発表会』に登場。アンバサダー就任を聞いた時のエピソードや、新生活で新たな一歩を踏み出す方に向けてメッセージを送りました。アンバサダー就任を聞いた時、福原さんはパリにいたそうで、「もううれしすぎて、ホテルからすぐ飛び出して、近くのブルガリのブティックに行っていろいろ見させていただいて。その中でディーヴァ ドリームのブレスレッ