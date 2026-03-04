【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】長谷川唯の「超絶ターン＆ダブルタッチ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、持ち前のテクニックとアジリティーで相手2人を翻弄。貫禄のプレーを見せた。オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上