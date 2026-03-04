シリーズ誕生25周年の節目を迎え、4半世紀の集大成として放送されてきた『相棒 season24』が、3月11日（水）についに完結する。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！最終回スペシャル「暗闇の鬼」では、初代相棒・亀山薫（寺脇康文）の前に特命係に在籍した“元相棒”がシリーズ史上初めて登場。俳優として40年超のキャリアを誇るベテラン・石黒賢が『相棒』初出演＆“元特命係”の私立探偵として作品世界に降り立つ。◆“元