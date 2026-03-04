新潟県警は4日、事故が多発している新潟市の交差点に、あるポスターを設置しました。その名も「交差点ポリス」！事故をなくすため交差点を見守ります。新潟市中央区の「女池インター交差点」。設置されていたのは現役白バイ隊員の等身大ポスター…これが「交差点ポリス」です。ドライバーが安全運転をしているか目を光らせます。この「交差点ポリス」。事故を防ごうと損害保険会社が製作したもので4日、新