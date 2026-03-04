RB大宮アルディージャは4日、マーク・オーブリー氏が新たにチーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO）に就任することを発表した。オーブリーCEOは、2023年10月から2025年11月にかけてシドニーFCのCEOを歴任。同クラブ在任期間には、重要な転換期にあったクラブを成功へと導き、持続的な成長を支える基盤を築き上げた実績を持っている。レッドブル・グループは同氏を、「ゲーミング、エンターテインメント、サッカーなどの様々