サンフレッチェ広島は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16の第１戦でマレーシアの強豪ジョホール・ダルル・タクジムと敵地で対戦。早い時間帯にキム・ジュソンが退場となった。25歳の韓国人DFは０−０で迎えた７分、背後に抜け出そうとした相手アタッカーを引っ張って倒してしまい、イエローカードを受ける。さらに26分、ボール奪取のシーンが危険なタックルだったとして２枚目の警告で退場とな