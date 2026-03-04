シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜後9：00）の最終回に、シリーズ初となる初代相棒・亀山薫以前の“元相棒”が登場することがわかった。【場面写真】シリーズ史上初！”元特命係”を演じた石黒賢11日に放送される『相棒 season24』最終回SP『暗闇の鬼』には、石黒賢がゲストとして初出演。2