◇オープン戦楽天4―3ロッテ（2026年3月4日静岡）楽天の鈴木大地が生まれ故郷の静岡でサヨナラ打を放った。5回に代打で途中出場。それまでは2打席連続で見逃し三振だったが、迎えた3―3の9回。1死二塁でサヨナラの二塁打を右翼に運んだ。今季プロ15年目を迎えるベテランは「静岡県で生まれたので、地元で試合ができることは幸せ」と喜んだ。