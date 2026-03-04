旧統一教会に解散を命じた東京高裁の決定を受けて開かれた全国霊感商法対策弁護士連絡会の会見＝４日、東京・霞が関「現役信者の方々も被害者。東京高裁の決定が、自分を取り戻したり、弁護士相談につながったりする機会になることを望む」。県内で霊感商法などの被害救済に約２０年奔走してきた吉田正穂弁護士（５８）＝神奈川県弁護士会＝は、弁護士団体が４日に東京都内で開いた会見で力を込めた。解散命令で問題が終わるわけ