旧統一教会に対する解散命令などへの思いを語る元信者の男性＝２月、県内「被害を訴えてきた人々の苦しみや、教団の責任を問う声の積み重ねの結果。一人でも多くの人が被害に気付き、救済につながるきっかけになってほしい」世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元信者で、約３０年信仰していた横浜市内の６０代男性は、解散を命じた東京高裁の決定をこう受け止めた。幼い頃、父親は盗んだタイヤを売って逮捕され、母親は別