アフヌン好き必見！ 最新アフタヌーンティー情報をご紹介します。【全写真】これは美味しそう〜♪「Minimalのチョコアフヌン」のメニュー画像スペシャルティチョコレート専門店「Minimal The Specialty」麻布台ヒルズ店では、2026年4月4日（土）から2026年6月30日（火）までの期間限定で、「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.10」をスタートします。こちらは日本の和をテーマに、日本発のスペシャルティチョコレートブ