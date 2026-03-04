ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）の招待を受諾しているロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は、同レースを目標にしているが、中東の情勢が不安定なことから、京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日、大井競馬場・ダート１７００メートル）や伏竜Ｓ（３月２８日、中山競馬場・ダート１８００メートル）も視野に入れて調整する。３月４日、キャロットクラブがホームペ