◆オープン戦西武０―２日本ハム（４日・エスコン）西武先発の渡辺勇太朗投手（２５）は３回１安打無失点、４奪三振で降板。手応えを口にした。実戦での先発登板間隔が空いていることもあり、「先発としての感覚を一つ一つ思い出しながら投げていきたい」とテーマを持ち臨んだ今試合で、２回まで１人の走者も許さない好投。両軍無得点の３回に味方の失策も重なり２死一、三塁のピンチを背負ったが、「一番確かめたかったのは