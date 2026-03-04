◆オープン戦オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）ＮＰＢ最小兵１６３センチの広島ドラフト３位・勝田成内野手＝近大＝が、メジャー最長身２１３センチのオリックス新外国人ショーン・ジェリー投手＝前ジャイアンツ＝と対戦した。身長差５０センチという２人。勝田は初球セーフティーバントの構えでボールを見送り、２球目をスイングして一直に倒れた。「最初は本当に大きいなと思ったんですけど、初球のボール球