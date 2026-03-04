モデルでタレントの益若つばさが息子との旅行の様子をファンに公開した。４日に自身のＳＮＳを更新した益若は、インスタグラムに「息子と大阪行きました」と書き始め、水色の肩出しニットに白のアウターを羽織り、グレーのズボンとイヤーマフを付けた姿で息子と写ったツーショットをアップ。続けて「公園でたこ焼き食べました」とつづり、大きな口を開けてたこ焼きを堪能する様子や、息子と顔はめパネルに顔を入れたショットな