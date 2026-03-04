３日、北京市の景山に立つ万春亭と皆既月食。（北京＝新華社記者／王迎）【新華社北京3月4日】中国で3日夜、元宵節（旧暦1月15日）の満月が完全に地球の影に入る皆既月食が観測された。３日、西蔵自治区ラサ市で撮影した皆既月食。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）３日、黒竜江省チチハル市で撮影した皆既月食。（チチハル＝新華社配信）３日、寧夏回族自治区銀川市の海宝公園で撮影した皆既月食（多重露光撮影）。（銀川＝新華社