プロ野球・オリックスが3日、球団公式SNS更新。投稿が反響を呼んでいる。SNSでは大量に並んだ牛カツサンドや、サンドを手に笑顔の選手の写真を投稿。ハッシュタグで「#山本由伸#差し入れ#和牛ヘレカツサンド#牛勝つ！#ご馳走さまです#今日も勝つよ！」とつづり「バファローズ」の“牛”にちなんだ差し入れだったことを明かした。由伸が用意したのは肉割烹「#肉といえば松田」の和牛フィレカツサンド。ミシュランガ