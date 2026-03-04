3月3日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』に、柄本佑がゲスト出演。妻・安藤サクラがNetflix独占配信の『timelesz project』を視聴していたと明かした。【関連】柄本佑、小学生の娘との微笑ましい朝の習慣「結構見るの好きですね」番組冒頭、柄本はレギュラー出演者のtimelesz・松島聡に対し、「初めましてです。僕はでも、オーディション番組をうちの妻がずっと見てたので」と明かした。続けて、「たまに俺も後ろからチ