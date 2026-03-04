NTTドコモは、Appleの「iPhone 17e」のドコモオンラインショップおよびahamoサイトにおける販売価格を発表した。価格は11万9900円～。3月4日23時15分から予約を受け付ける。 256GBモデルの価格は11万9900円で、512GBモデルの価格は16万1920円。MNPを利用して購入し、「いつでもカエドキプログラム」を利用して23カ月目に端末を返却した場合、256GBモデルの実質負担額は2万2033円となる。512GBモデルの同条件での実