お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。自宅を購入する時に名乗った職業を明かした。この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。大久保は持ち家派とし、「2年前に買って、ローンはありますけど、家がとりあえずあれば、道端でのたれ死ぬことはないじゃないですか。極端な話。この世界なんて水商売。芸能界なんて」と語った