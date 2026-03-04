女優・仲里依紗（36）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、セブンイレブンでヘビロテしている食品について語る場面があった。妹とともにセブンイレブンのおすすめ商品を紹介する企画。そこで仲が最初に挙げたのが「お手軽カットフルーツ7プレミアム皮むきりんご」だった。仲が「毎回食べていて」というと、妹は「ドラマとか仕事に付いていくとき、朝ごはんは絶対にこれとヨーグルトだよね」とうなずく。仲は「結構