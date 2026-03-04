タレントの鈴木奈々（37）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演し、自身の自宅事情を明かした。この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。鈴木は“持ち家派”で、「東京に家を買ったんですよ」と語った。さらに「3億円の家を買って、頭金は1億5000万円で。でも35年ローンで」と具体的に説明し「いつか自分の資産になるので」と“持ち家派”の理由を明かした。ま