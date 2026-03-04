女優の福原遥が、４日までに自身のＳＮＳを更新。純白のドレス姿を披露しファンを魅了している。福原はインスタグラムで「皆様に素敵なご報告です！この度、ジュエリーブランド ＃ＢＶＬＧＡＲＩ のアンバサダーに就任させていただく事になりました」と報告し、純白のドレス姿を披露。「長い歴史の中で、世界中でたくさんの人を魅了してきたＢＶＬＧＡＲＩずっと私も憧れていたジュエリーブランドでした」と今までの想いを明