24年パリ五輪ビーチバレー女子日本代表の長谷川暁子（40）が第1子を妊娠したことを4日までに自身のインスタグラムで報告した。長谷川は「皆さまへ」として「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠したことを報告した。第1子妊娠に「新たな家族が増える喜びとともに身体やこころの変化にひとつひとつ向きあいながら、無事に産まれてきてくれるこ