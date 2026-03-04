笹川平和財団と読売新聞社は４日、サイバー攻撃への備えを強化してインフラ（社会基盤）を守るための方策を考える国際フォーラムを東京都内で開催した。米国のバイデン政権で初代国家サイバー長官を務めたクリス・イングリス氏が基調講演を行い、官民連携の重要性を説いた。イングリス氏は、金融データの保管や電力制御など重要な機能の大半は民間事業者が運営していると指摘。「デジタル化された国は、政府の手だけでは守れな