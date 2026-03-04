【モデルプレス＝2026/03/04】3ピースロックバンド・SHISHAMOの公式サイトが、3月4日に更新された。ギター・ボーカルの宮崎朝子の体調不良のため、公演を中止することを発表した。【写真】SHISHAMOドラマー、交際女性とのパートナーシップ宣誓を報告◆SHISHAMO、ファイナルツアー6公演中止発表公式サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ！！！』” 2月・3月公演 開催中止およびライブ上映会実施のお知