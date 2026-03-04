レコード盤を挟んで聴くスタイルからその愛称が命名され、1982年に初代モデルが発売されたレコードプレーヤー「サウンドバーガー（SOUND BURGER）」。現在はオーディオテクニカがBluetoothのワイヤレス接続、USB-C充電といったイマドキな機能を盛り込んで復刻しています。そのサウンドバーガーが“サメ漁”とコラボ。3月5日にMakuakeで応援購入プロジェクトの公開を予定しています。サメデザインが楽しいレコードプレーヤー「SHARK