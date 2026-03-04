中道改革連合の小川代表と国民民主党の玉木代表が４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、２０２６年度予算案の審議を巡って議論した。小川氏は、与党が予算案の年度内成立に向けて審議を急いでいることに関し、「国会の品位を守ってほしい」とした上で「暫定予算を出してくれれば、スピーディーな審議と採決環境の整備に協力する」と述べた。玉木氏は参院で与党が過半数を割っていることに触れ、「これから色々な法案が