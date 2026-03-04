インド洋の島国スリランカの沖合でイラン海軍の艦船が沈没し、ロイター通信はおよそ100人が行方不明になっていると報じました。潜水艦による攻撃を受けたとみられています。現地メディアによりますと、スリランカ沖の公海上で4日、およそ180人が乗ったイラン海軍のフリゲート艦が沈没しました。潜水艦による攻撃を受けたということです。艦船からの救難信号を受けたスリランカ軍が救助に向かいましたが、ロイター通信は、1人が死亡