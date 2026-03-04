「時間は資産」とお金持ちの多くはせっかち今日からお金持ち体質に変わるための習慣を一つ挙げるとしたら、「すぐやる」ことです。お金持ちの多くはせっかちです。彼らは時間を資産だと考えていて、スピードを重視しているからです。エレベーターが来るのを待つだけでもイライラするし、人気店だからといって行列に並んで待つなんてガマンができません。 たとえば同僚や友人知人とランチに行ったとき、メニューを決めるのが速い人