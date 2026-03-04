運を味方につけたいなら、まず知っておきたい吉日、それが「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」です。“一粒のもみが万倍にも実る”という意味を持つ、とても縁起のいい日。小さな行動がやがて大きな成果につながるといわれ、金運アップの日としても人気の高い開運日です。今回は、一粒万倍日とはどんな日なのか、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」、そして2026年に巡ってくる一粒万倍日はいつなのかを紹介します。「