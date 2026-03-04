初めて一緒に暮らした、キジトラ猫の「コイモ」（６歳・メス）に魅せられ、「猫日本画家」となった小熊香奈子さん。先月発売された初の画集『コイモ 小熊香奈子画集』（辰巳出版）には、写生やスケッチも含め、120点ほどの作品が収録されている。作品は、色紙サイズの小さなものから、長辺2メートルを超える大作までさまざま。自身の背丈よりはるかに大きい作品をどのように制作しているのか、小熊さんに伺った。【画像】「猫は液