金利上昇が続く中、少しでも有利な条件でお金を預けたいと考える方も多いでしょう。顧客を増やすために各銀行も、金利を優遇したり現金やポイントをプレゼントしたりと、さまざまなキャンペーンを展開しています。All About マネー編集部では、そうした動きをふまえて、金利やキャンペーン内容を調査し、今月おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（金利は2026年3月2日時点）。100万円を1年間預け入れるな