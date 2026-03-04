お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちさんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。14年前のネルソンズの姿を公開し、話題となっています。【写真】14年前のネルソンズ「和田まんじゅうがいない」青山さんは「14年前、オンバト初挑戦」とつづり、1枚の写真を投稿。過去に放送されていたお笑い番組『爆笑オンエアバトル』（NHK総合）に出演した時のネルソンズの3人の姿です。青山さんや岸健之助さんからも若々しさを感じます