Image: Umbrel 家族写真や動画もぜーんぶ集約。GoogleドライブやDropbox、iCloudにOneDrive、それからAmazon Photosなどなど。とにかく世の中はオンラインストレージで溢れています。データの保存や巨大なファイルの受け渡しなど、あれば便利なことばかり。しかし企業が提供しているサービスは、一定の容量以上は月額利用料が必要ですし、いつの日か突然のサ終を迎える日が来るかも。それに