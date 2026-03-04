パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は2026年2月16日、20〜59歳の正社員男女を対象とした「転職理由についての調査」の結果を発表した。50代、会社都合の離職理由も今回の調査によると、50代では「給与が低い・昇給が見込めない」が最多の31.9％。次いで「人間関係が悪い／うまくいかない」が24.7％、「肉体的または、精神的につらい」が22.7％と続いた。一方で、6位の「倒産／リストラ／契約期間の満了（会社都合での