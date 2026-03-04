2023年4月に山形県小国町で起きた、クマ駆除中の痛ましい誤射事故。 【写真を見る】命がけのクマ駆除…誤射事故で大ケガした男性が語る「事故の詳細」と「1600万円の誤解」抜け落ちたハンターへの補償（山形・小国町） 被害者が町を訴え、また今年1月には、町が誤射したハンターとそのハンターが加入していた保険会社を提訴し、3者が訴訟に絡むという異例の事態に発展している。 TUYは今回、誤射事故の被害