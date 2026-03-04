ヴィッセル神戸は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第１戦で、FCソウル（韓国）と敵地で対戦。１−０で勝利した。23分にマテウス・トゥーレルの得点で先制した神戸は、65分に濱粼健斗のハンドで相手にPKを与えるも、守護神の前川黛也が完璧にコースを読み切ってキャッチし、難を逃れる。その後もFCソウルに猛攻を受けたが、なんとか耐え凌ぎ、無失点で試合を終えた。 クリーン