日本維新の会の松井一郎元代表は4日夜、「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の早期設置に反対している維新の大阪市議らと会食した。松井氏も以前、市議団と同様に慎重姿勢を示しており、今後の対応を協議したとみられる。