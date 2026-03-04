札幌市の通信制高校在学時に繰り返し性被害を受け、心的外傷後ストレス障害（PTSD）と診断され精神的苦痛を負ったとして、20代女性が50代元教員の男性と学校法人に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は4日、男性に1100万円の支払いを命じる一方、学校側の賠償責任を認めなかった2月20日の一審札幌地裁判決を不服として、札幌高裁に控訴した。判決などによると、男性は漫画家としても活動。2020年2月に女性への児童買春・ポルノ禁