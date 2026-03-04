女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。日本人初の同一大会３連覇を目指す岩井千怜（ホンダ）は４日、プロアマ戦で最終調整した。同一大会３連覇なら、１９８８年のツアー制施行後（招待選手除く）は１４〜１６年ニチレイレディスの申ジエ（韓国）以来で、日本人では初の快挙となる。双子の姉・明愛（あきえ）とともに出場する開幕戦に向けて「コンディションも