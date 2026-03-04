“美しする卓球選手”が練習中の様子をファンに公開した。卓球選手でタレントの菊池日菜が４日に自身のＳＮＳを更新。インスタグラムに「練習中の一コマ」とつづると、お団子ヘアに練習着を着た姿で横顔を写したショットや、カメラ目線の写真をアップした。卓球天使のこの投稿にファンからは「美しい」「どの瞬間もかわいい」「やはりユニフォーム姿しっくりきます」「前髪さらっさら」「爽やかな透明感で溢れてます！」「本