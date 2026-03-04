◆オープン戦オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）広島の開幕投手候補の２人が、今季初の対外試合でともに無失点と上々のスタートを切った。先発した床田は、２回を無安打投球。２四球はあったが、「いい緊張感で投げられた」と納得の登板。森下も、３回から３回１安打で２奪三振の好投に「継続していけるように」と、うなずいた。２７日の開幕・中日戦（マツダ）まで３週間余り。新井監督は「２人ともまずまず良か