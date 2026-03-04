ENEOSは2月27日、家庭用燃料電池「エネファーム」の継続使用点検を8月末で終了すると発表した。これにより、同社製エネファームに関する全てのサポートが終了する。○2025年7月に保守業務は終了済み同社製エネファーム（TypeS）製品（LPガス仕様／都市ガス仕様）は、2025年7月末に保守業務（修理・定期点検）を終了していた。今回の継続使用点検終了により、全サポートの提供を終えることになる。今回の継続使用点検終了の対象機種