米３０年固定金利は６．０９％、住宅ローン申請指数は＋１１．０％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．０９％と前回から同水準だった。住宅ローン申請指数は＋１１．０％と前回の＋０．４％から伸びが加速した。購入指数は１４９．７から１５８．９へ上昇。借り換え指数は１４３２．９から１６３７．５に上昇した。 USD/JPY157.12EUR/USD1.1643EUR/JPY182.93